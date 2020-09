Justin Bijlow verlaat training Feyenoord met pijnlijke hand

Justin Bijlow heeft de training van Feyenoord vroegtijdig verlaten. De 22-jarige keeper kwam bij een actie verkeerd op zijn hand terecht en had duidelijk veel pijn.

De doelman, die deze week nog met Jong Oranje in actie kwam tegen Noorwegen en Wit-Rusland, verliet direct het trainingsveld van Feyenoord. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Bijlow is.

Feyenoord opent de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat duel begint om 20.00 uur.