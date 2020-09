Oud-wethouder en raadslid Vlaardingen voor de rechter na schuiven met geld

De twee zaten in 2018 allebei bij ONS. Na de overwinning tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mocht de partij een wethouder leveren. Hoogendijk wilde graag wethouder worden. Boers zag van die functie af, maar kreeg in ruil voor die gunst wel een paar duizend euro per maand.

Na een tijdje kregen de twee ruzie en werd Boers uit de partij gezet. De zaak werd uiteindelijk door een ander raadslid gemeld aan de toenmalige Vlaardingse burgemeester, Jetten. Die stapte naar het Openbaar Ministerie.

Hoogendijk zit nog bij ONS, Boers heeft zijn eigen fractie.

De zaak dient volgende week donderdag in Rotterdam.