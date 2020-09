Justin Bijlow lachend: 'Ik moet een beetje op mijn taalgebruik letten'

Justin Bijlow (Feyenoord): 'Duim ging even dubbel, maar er is niets aan de hand'

Justin Bijlow staat gewoon in het doel als Feyenoord het opneemt tegen PEC Zwolle. De keeper verliet donderdag met een verbeten gezicht de training, maar de schade valt reuze mee.

"Ik kreeg de bal verkeerd op mijn duim, dat hebben keepers wel vaker, er is niets aan de hand. Mijn duim ging even dubbel, dat deed even pijn", legt hij uit. "Ik kan tegen PEC Zwolle gewoon spelen."

Zaterdag staat de eerste competitiewedstrijd op het programma voor de Rotterdammers en vanwege de coronamaatregelen zit er minder publiek op de tribune in Zwolle. Dat zal in de Kuip niet anders zijn. "Ja, dat is even wennen. Mijn vader en moeder kunnen horen wat ik zeg, dus ik moet een beetje op mijn taalgebruik letten", lacht Bijlow.

De doelman heeft vertrouwen in het huidige Feyenoord. "De selectie is intact gebleven en ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gehad. Iedereen staat te popelen om zaterdag te starten."

Indrukwekkende reeks

Feyenoord was, voor de competitie werd stopgezet, bezig aan een indrukwekkende reeks vorig seizoen. Bijlow denkt dat de ploeg die lijn door kan trekken. "Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen. Ja, we hebben lang geen echte wedstrijd meer gespeeld, maar iedereen heeft vertrouwen in de kwaliteiten van deze groep."