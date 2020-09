Ongelukken leiden tot veel overlast op A16 bij Van Brienenoordbrug

Op de Van Brienenoordbrug in de richting van Rotterdam is donderdagmiddag een auto over de kop geslagen. De parallelbaan van de A16 is een tijd afgesloten geweest. Door een ander ongeluk in de richting van Ridderkerk is de rijksweg even na 18:30 uur nog niet helemaal vrij.

Het ongeluk richting Rotterdam gebeurde even na 16:00 uur. Er waren nog vier auto's bij betrokken. Volgens de politie is de inzettende van de over de kop geslagen auto uit het voertuig gekropen en is er niemand gewond geraakt.

In de richting van Ridderkerk is even voor 16:00 uur ook een ongeluk gebeurd. Dit was tussen knooppunt Terbregseplein en Rotterdam-Feijenoord. Om 18:30 uur was de weg nog niet helemaal vrij. Dat komt omdat een aanhanger vol met puin is omgeslagen.

Hulpdiensten en bergers zijn op de Van Brienenoordbrug aan het werk om de rijksweg weer vrij te maken.