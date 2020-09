Nepagenten beroven gehandicapte man in zijn woning

Even koffiedrinken en een krantje lezen bij MacDonalds in de Rotterdamse Spaanse Polder. Dat is het dagelijkse ritueel vaneen 58-jarige Schiedammer.

Ook op maandagochtend 24 augustus rijdt hij in zijn scootmobiel rond 7.00 uur richting het fastfoodrestaurant. Als hij ruim een uur later terug is in zijn woning in de Alberdingk Thijmstraat in Scheidam, wordt er gebeld.

Hij kijkt door een ruitje bij de deur en ziet twee mannen voor de deur staan in politiekleding. Als hij opendoet merkt hij dat hij zich heeft vergist, want de mannen hebben ook joggingbroeken aan.

Tevergeefs probeert hij de deur dicht te duwen. Maar hij wordt door één van de overvallers beetgepakt en tegen een deurpost gesmeten, waardoor zijn ondergebit breekt, vertelt het slachtoffer in Bureau Rijnmond.

Hij wordt op zijn knieën gedwongen en het lijkt alsof er een pistool in zijn nek wordt geduwd. De twee willen sieraden en gaan daar uiteindelijk ook mee vandoor. Het slachtoffer hevig geschrokken achterlatend.

De politie komt graag in contact met mensen die videobeelden hebben van de omgeving van de Alberdingk Thijmstraat op die 24ste augustus rond 8.00 uur. Maar ook mensen die rond dat tijdstip iets is opgevallen, of de mannen herkennen aan de hand van de signalementen, worden verzocht contact op te nemen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.