Overval op snackbar Van Putten

Nog een overval op een snackbar in Rotterdam-Zuid. Dit keer is Van Putten aan de Zandbloklandstraat het doelwit. Eén van de drie medewerkster raakt door de overval zo overstuur dat ze flauwvalt.

Een personeelslid is op donderdagavond 4 juni rond 23.30 uur achter in de zaak. Zij ziet op een beeldscherm de overval gebeuren en belt meteen de politie. Maar als die arriveert is de overvaller al weggerend richting Wolphaertsbocht, met geld uit de kassa’s.

De steeds met een vuurwapen dreigende dader is een lichtgetinte man van ongeveer 1 meter 80 lang. Hij draagt een oranje jas van Thuisbezorgd.nl, een zwart-grijze broek, zwarte handschoenen en een zwarte capuchon. Misschien herkent u hem aan zijn loopje.

Het personeel van de snackbar blijft ongedeerd. De flauwgevallen medewerkster is in de snackbar door ambulancepersoneel behandeld.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.