Snackbarketen Verhage blijft doelwit van overvallen

Opnieuw een overval op een filiaal van snackbarketen Verhage. Dit keer weer op de vestiging aan de Rotterdamse Putsebocht. Ook nu is de buit klein, omdat de meeste klanten digitaal betalen. De impact die het heeft op de medewerkers is echter groot.

Even na 22.30 uur op dinsdagavond 12 mei, komen twee mannen de snackbar binnen, Eén van hen is zwaait met een vuurwapen. Het kassageld dat ze eisen moet in een plastic tasje worden gestopt. De blanke verdachten hebben hun neus en mond bedekt met iets zwarts.

De gewapende overvaller heeft een grijze Adidas trui of jas met capuchon aan. Verder een zwarte broek en zwarte handschoenen, waarop een pijl of een R staat afgebeeld. De andere man draagt een zwarte jas met capuchon, vermoedelijk van het merk Northface. Ook de overige kleding die hij draagt is zwart.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.