Ómarsson in bloedvorm in aanloop naar FC Dordrecht - Excelsior

Omarsson in bloedvorm in aanloop naar FC Dordrecht - Excelsior

Excelsior en FC Dordrecht nemen het vrijdagavond tegen elkaar op in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Excelsior is spits Elías Ómarsson dé man in vorm. De IJslander scoorde al vijf keer in de eerste twee competitieduels.

Ómarsson scoorde afgelopen weekend een hattrick tegen Almere City, maar zag Excelsior toch verliezen met 4-6. Dat zorgde bij de spits voor een dubbel gevoel. "Ik ben altijd blij als ik een doelpunt maak, en als je dan een keer een hattrick maakt is dat heel speciaal", vertelt de aanvaller. "Maar het is een teamsport, dus als je de wedstrijd uiteindelijk verliest kan je er niet te blij mee zijn."

Tweebenig

De vorm waarin de IJslander verkeert zorgt in ieder geval voor een glimlach op het gezicht van zijn trainer Marinus Dijkhuizen. "Ik heb zelden een spits gezien die zo goed is met beide benen", laat de oefenmeester weten. "Dat zie je ook in de wedstrijd tegen Almere City, waarin hij met zijn linker, rechter én met zijn hoofd scoort."

Dijkhuizen geeft verder aan dat hij, ondanks de topvorm van zijn spits, een lastige wedstrijd verwacht vrijdag in Dordrecht. "In de voorgaande edities hebben we al gemerkt dat het niet makkelijk is om bij FC Dordrecht op bezoek te gaan", zegt Dijkhuizen. De vorige editie in Dordrecht eindigde in januari dit jaar in een 1-1 gelijkspel.

Excelsior speelt vrijdag met dezelfde basisspelers als vorige wedstrijd tegen Almere, toen de ploeg uit Kralingen zes tegendoelpunten moest incasseren. "Laten we hopen dat dat een eenmalig incident is", geeft trainer Dijkhuizen aan. "Ik hoop dat de ploeg een stuk stabieler is dan vorig seizoen."

FC Dordrecht

FC Dordrecht won dit seizoen nog niet in de competitie. Afgelopen weekend verloor de ploeg met 2-1 van FC Den Bosch en in de eerste speelronde speelden de Dordtenaren doelpuntloos gelijk tegen Go Ahead Eagles. Trainer Harry van den Ham is dan ook niet positief over zijn ploeg. Na twee wedstrijden te hebben gespeeld kan hij maar één conclusie trekken: "Het is niet goed."

"In de eerste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0) waren we aanvallend erg zwak en hebben we weinig gecreëerd. In het tweede duel met FC Den Bosch speelden we slapjes. De organisatie was bij ons ver te zoeken. Ik ben een aanvallende trainer, speel graag met de punt naar voren, maar dat is in de afgelopen wedstrijden niet gebeurd. Het moet echt beter tegen Excelsior."

Leren van fouten

De Dordtenaren hebben de eerste twee duels lang geanalyseerd en getraind op de gemaakte fouten. "Als mijn spelers nu nóg niet weten wat ze moeten doen, zijn ze niet geschikt voor het betaalde voetbal", vervolgt Van den Ham. "Soms mis ik bij mijn spelers de echte bereidheid om alles te geven. Dat kan ook liggen aan de omstandigheden. Er zijn veel spelers vertrokken en nieuwe bijgekomen. Door alle coronamaatregelen hebben ze nauwelijks tijd gehad om elkaar te leren kennen."

Tegen Excelsior verwacht de oefenmeester een stevige wedstrijd. "Zo’n regioderby is altijd leuk. Het is iets om naar uit te kijken en hopelijk maakt het iets extra's los bij mijn ploeg."

De regioderby FC Dordrecht - Excelsior begint vrijdagavond om 18:45 uur. Na het duel volgt op onze website een wedstrijdverslag.

Bekijk bovenaan dit bericht de interviews met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen en spits Élias Ómarsson in aanloop naar de Rijnmond-derby FC Dordrecht - Excelsior.