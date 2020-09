De kijk van de kunstenaar op de stad in coronatijd

Op allerlei plekken in Rotterdam kon je kunstenaar Frank Stoks de afgelopen maanden tegenkomen. Met zijn campingstoeltje en iPad trok hij erop uit om te schetsen. Hij legde de stad in coronatijd vast. Stoks is één van de drie stadstekenaars van Rotterdam.

In zijn tekeningen is het verhaal van Rotterdammers te zien. “Ik wil de algehele sfeer laten overkomen”, vertelt Stoks, terwijl hij in de Kunsthal naar een groot scherm met een slideshow van zijn werk kijkt.

‘Getekend: Rotterdam!’ heet de tentoonstelling, waarin de digitale tekeningen van Stoks te zien zijn. Hij is de eerste van de drie Rotterdamse stadstekenaars die exposeert. Over zeven weken neemt Pris Roos het stokje over. Daarna is het de beurt aan Erico Smit. De drie hebben opdracht gekregen van het Stadsarchief en Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam.



Tientallen tekeningen komen op het scherm voorbij. “Dit plan is ontstaan omdat ik zoveel tekeningen heb gemaakt”, zegt Stoks. “Het zou zonde zijn om er maar twee of drie te laten zien terwijl er zoveel meer te zien is.”

Hij is dankbaar dat hij z’n werk op deze manier kan presenteren. Dat komt ook door Corona. De drie stadstekenaars zouden aanvankelijk tegelijk exposeren. Door de gevolgen van Corona is er meer ruimte. Het aanbod van de Kunsthal voor een digitale tentoonstelling heeft Stoks met beide handen aangegrepen.



Ik hou er wel van om nieuwe dingen te doen dus ik vind het mooi dat ik dit zo digitaal heb kunnen doen Frank Stoks

Stoks is maanden aan het tekenen geweest in Rotterdam. In zijn schetsen zijn de buiten sportende Rotterdammers te zien, de blijdschap als de terrassen weer open mogen en de eerste marktdag.

Rotterdam kent een lange traditie van stadstekenaars. Al voor de Tweede Wereldoorlog registreren kunstenaars de veranderingen in de stad. Tot eind jaren ’80 heeft het Stadsarchief Rotterdam jaarlijks kunstenaars de opdracht gegeven om de stad vast te leggen. In 2018 is deze traditie in ere hersteld, in samenwerking met het CBK Rotterdam.

De kunstenaars voor de opdracht van 2020 zijn geselecteerd door een jury bestaande uit medewerkers van Stadsarchief, CBK en Kunsthal, aangevuld met kunstverzamelaar- en liefhebber Hugo Borst en kunstenaar Hedy Tijn. Het werk van de drie stadstekenaars wordt opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.