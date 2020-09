Baas RockArt teleurgesteld: verhuizing Popmuseum naar groter pand in Alphen is van de baan

Popmuseum RockArt gaat voorlopig niet verhuizen. De overstap naar de gemeente Alphen aan de Rijn, die al twee jaar in de lucht hing, is van de baan. RockArt-baas Jaap Schut is teleurgesteld, maar houdt hoop op een groter pand waar hij meer van zijn enorme collectie kan laten zien .

Schut heeft de afgelopen jaren gepraat als Brugman. Er lag een businessplan op tafel om RockArt door te laten gaan in het leegstaande oude Raadhuis van Alphen. Maar toen kwam corona. "De plannen om daar flink uit te pakken bleken financieel niet meer haalbaar," vertelt Schut. "Er moest flink verbouwd worden en de expositieruimtes waren lastig coronaproof te maken. Dus deze week is er een streep doorheen gegaan."

Meer ruimte nodig

Jaap Schut is zijn museum 26 jaar geleden begonnen. Op het weinig aantrekkelijke industrieterrein De Zekken in Hoek van Holland geeft de verwoed verzamelaar een uniek inkijkje in de geschiedenis van de popmuziek, met name de Nederpop uit de jaren '50 en '60. Slechts een fractie kan tentoongesteld worden.

"Het gros ligt in loodsen opgeslagen en er is gewoon veel meer ruimte nodig dus we blijven verder kijken naar een ruimte van zeker 2500 vierkante meter vloeroppervlakte. Belangrijker nog: een gemeente die ons wilt

omarmen."

Alfabet

Er zijn gemeenten die het popparadijs wel willen huisvesten, zegt Schut. "Daar zit ook Rotterdam bij. Maar Den Haag zou misschien de allerbeste plek zijn, gezien de muziekgeschiedenis daar."

Schut is herstellende van hartprobelemen. "Ik heb me misschien wat te druk gemaakt de laatste tijd. We missen door corona 57 evenementen waar we aan mee zouden doen en zijn bijna drie maanden dicht geweest. Dat gaat pijn doen, het is mijn kindje. Ik ben een ook druk baasje. Kan niet zo best stilzitten en heb het hele alfabet voor mijn naam staan." Lachend: "Dus niet alleen ADHD, maar de rest van de letters ook."

Kutklompen en klotemolens

Tijd, geld en energie, dat heeft het museum Jaap Schut vooral gekost. "We waren voor mijn gevoel op de goede weg, maar laten ons niet kisten. Het doet wel zeer. Boos ben ik niet. Wel als ik zie hoe in dit land, ook nu, met de nieuwe cultuur wordt omgesprongen. Er is meer dan die kutklompen, die klotemolens en zo'n pokkeschilderij in Amsterdam. Sorry dat ik het zo zeg, sorry voor mijn taalgebruik, maar zo bedoel ik het wel."