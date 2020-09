Machtsstrijd op Avicenna College: voorzichtig melden 'zieke' docenten zich voor terugkeer

Binnen een dag na het ingrijpen van onderwijsminister Arie Slob op het Avicenna College in Rotterdam, komen de eerste herstelmeldingen van personeel binnen. Op last van de minister zijn verstrekkende maatregelen getroffen.

Er is vooral schoon schip gemaakt bij de leiding van de islamitische middelbare school. Dat schept vertrouwen bij de groep docenten, die zich ziek meldde vanwege het hoog opgelopen conflict tussen schoolbestuur en personeel.

Het lijkt alsof deze maatregelen de angel uit het conflict halen. "De eerste geluiden zijn positief", zegt interim-directeur Bart Jan Geers. "Er zijn al wat beter-meldingen binnen en berichten dat docenten maandag weer terugkomen."

Het nieuwe schooljaar begon als een drama voor de ruim duizend leerlingen van het Avicenna College. Ruim een derde van het docententeam zat ziek thuis vanwege de interne ruzie.

Een interim-directeur werd ingevlogen om orde op zaken te stellen en de school toch aan de gang te krijgen. Het nieuwe schooljaar startte, maar wel met veel lesuitval.

Veel lessen vallen uit

"Tot nu toe elke dag vallen wel vier of vijf lessen uit, echt best wel veel", zegt een leerling. Vooral de kernvakken als Nederlands, Engels en wiskunde veroorzaken lege plekken in het rooster. "Veel docenten zijn afwezig door interne problemen en daar zijn wij de dupe van", vertelt een andere leerling.

Ouders en leerlingen maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Met het vmbo op het Avicenna gaat het goed, maar havo en vwo liggen onder een vergrootglas

van de Onderwijsinspectie. De interne crisis baart de onderwijsminister grote zorgen en hij vindt het onacceptabel dat de leerlingen daar de dupe van worden. Een zorgwekkende toestand", noemt minister Slob de situatie op de school in een verklaring aan ouders, leerlingen en docenten.

De minister grijpt in op advies van een Tilburgse hoogleraar, die de verschillende kampen van het Avicenna heeft gesproken. Op zijn advies moet de schoolleiding eruit, mag niemand zich voorlopig bemoeien met de organisatie van de school en wordt van iedereen verwacht dat die zich primair richt op lesgeven.

Schoon schip: alle leidinggevenden eruit

"Het lijkt erop dat iedereen die leiding geeft, zonder aanziens des persoons, moet opstappen. Dat is wat de minister heeft gezegd", zegt interim-directeur Bart Jan Geers. Ook hij moet na ruim twee weken alweer het veld ruimen. "Het is niet anders. Met pijn in mijn hart en daarom wil ik het even netjes afsluiten en overdragen, in het belang van de kinderen."

Leerlingen en ouders maken zich intussen zorgen. "Ik doe dit jaar eindexamen en als dit zo doorgaat wordt dat een slecht slagingspercentage", zegt een leerling van het vwo.

Volgende week wordt een cruciale week. Keren de docenten inderdaad terug? En voelen ze zich weer veilig tussen de schoolmuren van het Avicenna? In de zomer is een langslepend conflict tot uitbarsting gekomen en veel docenten is dat niet in de koude kleren gaan zitten. De stress zorgt voor veel lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoofdpijn, moeheid en somberheid.

Waarover ruziën ze op het Avicenna?

Van de zomer was het gedwongen ontslag van de geliefde directeur-bestuurder Wim Littooij de lont in het kruitvat. Zeven jaar geleden ging de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun kopje onder mede als gevolg van de grootste examenfraude ooit. Een aantal leerlingen had in de kluis een aantal examens gestolen en docenten hadden de verbroken zegels niet opgemerkt. De fraude kwam aan het licht omdat het examen Frans op sociale media circuleerde en het spoor leidde naar leerlingen van de toen enige islamitische school van het land.

Als gevierd onderwijsbestuurder bezorgde Littooij de islamitische school een doorstart onder de nieuwe naam Avicenna College. Onder zijn leiding is het een populaire school geworden waar alle islamitische stromingen welkom zijn. Littooij is inmiddels 72 jaar en zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.

Volgens ingewijden wordt er achter de schermen al een tijdje gebakkeleid over de vraag wie het in de toekomst voor het zeggen zou krijgen binnen Avicenna en is dat uitgemond in een machtsstrijd. Over en weer zouden er intimidaties en bedreigingen hebben plaatsgevonden.