Zo wil de KNVB zorgen dat de eredivisie dit seizoen zeker wordt uitgespeeld

In maart werd de gehele (sport-)wereld overvallen door de uitbraak van het coronavirus. Een wereldwijde pandemie, waar geen protocollen voor klaar lagen. Nederland was één van de landen waar de lopende voetbalcompetities zelfs niet uitgespeeld werden. Aan de vooravond van een nieuw seizoen heerst bij de KNVB het gevoel van: dit gaat ons niet meer gebeuren.

"Het wordt een ander jaar dan andere jaren", zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal. Zaterdag begint de eredivisie weer, met onder andere de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle. "Ons is er alles aan gelegen om de competitie uit te spelen. We willen niet meer zo’n scenario hebben als afgelopen jaar."

Continue coronatesten tijdens het komende seizoen

Bluyssen sprak zich hier, in een interview op de website van de KNVB, al over uit. Toen de aanpassingen voor het komende voetbalseizoen bekend werden gemaakt.

Één van de belangrijkste veranderingen in het komende voetbalseizoen is het constante testen van spelers, trainers en scheidsrechters. In de voorbereiding zagen we al dat er her en der spelers of (assistent-)trainers het coronavirus bleken te hebben, ook zonder klachten.

Om te voorkomen dat er grote uitbraken komen binnen een selectie of breder, wordt er gedurende het seizoen verplicht veelvuldig getest. Spelers, staf en andere betrokken personeelsleden moeten zich minimaal één keer per week laten testen. Gemiddeld gaat het dan om zo'n veertig testen per club.

Zeker voor de kleinere clubs (in de eerste divisie) is het een extra kostenpost. Zoals bijvoorbeeld voor FC Dordrecht, een club waar een bedrag van 40.000 euro voor tests liever aan andere zaken wordt besteed.

Toch vallen de kosten nog mee. De KNVB heeft coronatesten geregeld voor alle 34 profclubs, de arbitrage en het Nederlands elftal. Het gaat om zeker 50.000 tests van het bedrijf Eurofins. Door een collectieve overeenkomst te sluiten voor het betaald voetbal heeft de bond een fikse korting bedongen. Doorgaans kost de standaardtest, die binnen 24 uur uitsluitsel geeft, rond de 75 euro per persoon. Clubs betalen nu de helft.

Uitwijken naar andere stadions bij corona-uitbraak

Het kan ook gebeuren dat in een bepaalde gemeente niet gespeeld kan of mag worden. In het nieuwe coronaprotocol van de KNVB is geregeld dat dit er niet voor zorgt dat een wedstrijd niet door kan gaan.

Bij een corona-uitbraak in een bepaald deel van het land moet de thuisclub uitwijken naar een ander stadion in een andere regio, waar wel gespeeld mag worden. Alle clubs hebben afgesproken om hun stadion ter beschikking te stellen, mocht er in een bepaalde regio sprake zijn van een lockdown en een club niet terecht kan in hun eigen stadion.

Logischer lijkt de optie dat er wordt afgeschaald qua publiek in het stadion. In een gemeente met een corona-uitbraak zal het stadion waarschijnlijk leeg blijven, terwijl de wedstrijden doorgaan. Er ligt een protocol voor het (uit-)spelen van de competitie zonder publiek.

Uitstellen van wedstrijden pas in een uiterst geval

Wat de situatie ook gaat zijn, het uitstellen van een wedstrijd in verband met corona zal pas in een uiterst geval plaatsvinden. In de voorbereiding zagen we dat er oefenduels geschrapt werden vanwege 'slechts' twee tot vier besmettingen in een selectie. Tijdens de eredivisie mag dat niet meer.

In het protocol van de KNVB staat dat 'het uitstellen van wedstrijden pas in een uiterst geval plaats vindt, niet bij een speler of vier. Echt een hele selectie moet in quarantaine zijn, wil er een wedstrijd uitgesteld worden.'

Voor de zekerheid, mochten er toch duels geen doorgang kunnen vinden, is er in het concept programma extra flexibiliteit ingebouwd. Geen duel om de Johan Cruijff schaal, een ingekorte winterstop en het halveren van de play-offs moet er voor zorgen dat er ruimte is voor voldoende inhaalmomenten.

Wat als de competitie toch niet wordt uitgespeeld?

Omdat niemand een glazen bol heeft en weet of de impact van corona aan het eind van 2020 en begin 2021 nog steeds zo groot is, is nog niet het gehele competitieschema vastgezet. De wedstrijden hebben slechts tot en met speelronde 21 een exacte datum en tijd. Pas in de derde week van december wordt het restant exact ingevuld.

Maar wat nu als de competitie weer dermate geraakt wordt dat uitspelen wederom niet mogelijk is? De KNVB heeft reglementair vastgelegd wat er moet gebeuren als in de toekomst de betaald voetbalcompetities door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden uitgespeeld.

Als op het moment van voortijdig stoppen van de competities niet alle teams minstens de helft van het reguliere aantal wedstrijden hebben gespeeld (17 in de Eredivisie, 19 in de Keuken Kampioen Divisie), dan worden alle uitslagen geschrapt. In die situatie is er geen ranglijst op grond waarvan kampioenschappen worden bepaald, Europese tickets worden toegekend en vindt er geen promotie en degradatie plaats.

Als er wel meer dan de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld, wordt er een ranglijst opgemaakt op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Er vindt alleen promotie en/of degradatie plaats door de teams die op het moment van voortijdig stoppen al onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Ook is alleen sprake van een kampioen als het desbetreffende team op dat moment al onherroepelijk kampioen is. Dat is de situatie zoals die in maart 2020 was.

In het geval dat alle teams ten minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is, wie promoveert of degradeert en wie zich kwalificeert voor Europees voetbal.

KNVB-directeur Eric Gudde benadrukt dat dit worst-case scenario’s zijn: "We zullen er altijd alles aan doen om de competities uit te spelen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan staat nu in elk geval vast hoe we de competities gaan afronden."