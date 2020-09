Tot april overdekte winterterrassen in Rotterdam

Het stadsbestuur van Rotterdam heeft het plan om de extra grote terrassen voor de horeca in ieder geval tot 1 april volgend jaar toe te staan. Dat zei wethouder Kasmi donderdag tegen de gemeenteraad. Ook wordt er samen met de horeca-ondernemers gekeken wat er mogelijk is qua overkappingen, beschutting en verwarming.

De ondernemers kregen deze zomer vanwege de inkomstenverliezen door de sluiting vanwege het coronavirus toestemming om hun terrassen uit te breiden. Er zijn op veel plaatsen in de stad daarvoor vlonders op parkeerplaatsen gelegd. In eerste instantie is afgesproken dat die vergrote terrassen tot begin november mogelijk waren. Nu wordt dat waarschijnlijk langer. Het plan moet nog uitgewerkt worden en daarna moet er een besluit over worden genomen.

Winterterras

Diverse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn het met het stadsbestuur eens om ook tijdens de wintermaanden de horeca-ondernemers te steunen. D66 pleitte voor winterterrassen, een voorstel dat door Leefbaar en de PvdA gesteund wordt. De VVD wil dat gekeken wordt of deze tijdelijke maatregelen op sommige plekken permanent kunnen worden ingevoerd. Het CDA wil, als zoiets al zou gebeuren, dat er eerst een goede evaluatie komt.



Wethouder Kasmi werkt dus aan een plan om die vergrote terrassen langer mogelijk te maken. Hij zei ook dat er gekeken wordt naar overkapping en verwarming. De Partij voor de Dieren riep op om geen terrasverwarmers te gebruiken, omdat die slecht zijn voor het milieu. Kasmi heeft gezegd dat de gemeente en de horeca kijken naar een duurzame oplossing.



Leefbaar Rotterdam heeft voorgesteld om minder streng te controleren op de naleving van de regels op de terrassen. De partij stelt dat het virus zich in de buitenlucht nauwelijks verspreidt en dat op een terras dus coulanter met de handhaving kan worden omgegaan. De PVV vindt dat er bij de controles teveel willekeur is. Niet overal zou even streng worden opgetreden.

Handhaving is coulant

Burgemeester Aboutaleb zegt dat de handhaving in Rotterdam juist helemaal niet streng is. "Coulanter kunnen we niet zijn. We hebben nooit een terras gesloten na een eerste waarneming. Het leidt altijd tot een gesprek over hoe het beter zou kunnen", aldus Aboutaleb.



Na mondelijke waarschuwingen is er weleens een schriftelijke waarschuwing gegeven. Maar voor de 2000 ondernemingen in de stad zou dat volgens Aboutaleb maar 2 tot 3 keer zijn voorgekomen.

"We sluiten ook nooit op basis van een melding. We sluiten een zaak op basis van een heterdaad." Het verhaal dat de boa's een meetlint gebruiken om afstand te meten is volgens de burgemeester een mythe.

Wanneer er duidelijkheid komt of de vergrote terrassen tot volgend voorjaar zijn toegestaan, is nu nog niet duidelijk.