Dakbos op Depot Boijmans: op 35 meter hoogte en toch middenin het groen

Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen is bijna af. Ze gaan pas eind 2021 open voor publiek, maar zo'n 7 duizend Rotterdammers die niet zo lang kunnen wachten, mogen eind september al een kijkje nemen in het gebouw. Rijnmond kreeg donderdag al een kleine rondleiding over het bijzondere groene dak.

"Ik sta te popelen om te zien hoe iedereen hier door het gebouw loopt. Ik vind het wel fijn dat ik het nu kan laten zien", vertelt een zichtbaar trotse Arjen Ketting van architectenbureau MVRDV. Hij is al zes jaar met dit project bezig.

Nog niet open en nu al een prijs

Het dakbos is vorige week bekroond met de Rooftop Award 2020. De organisatie wil met de prijs 'dak-innovators' een podium geven en daarnaast laten zien dat je heel veel kan met een dak.

Het dak van het depot ligt op ongeveer 35 meter hoogte. "Ik vind dit een fantastische hoogte. Je bent echt boven alle laagbouw, maar nog wel tussen de torens. Je kijkt dus niet neer op de stad, maar je zit middenin de skyline."

Op het depot staan zo'n 75 meerstammige berken. Om het ultieme bosgevoel te creëren zijn hier hoge grassen naast gezet. "Als je echt tussen de bomen staat, heb je het gevoel dat je in een tuin of bos bent. En terwijl je dat doet, kom je ineens weer op een plek waar je uitzicht hebt op de skyline van Rotterdam."

Geen kaartje nodig

Iedereen mag gebruik maken van het dak. Dit betekent dat je geen kaartje voor het depot hoeft te kopen als je van het uitzicht wil genieten. "Vandaar dat er ook een speciale lift naar het dak is." Deze stopt niet op andere etages. Je kunt er straks zelf met je picknickmandje heen. "Maar er komt ook een paviljoen met een restaurant."

18,5 kilometer aan plat dak

Bij het museumdepot is vanaf de ontwerpfase nagedacht over het dak en de functie ervan. Iets dat bij de bouw van andere Rotterdamse gebouwen in het verleden een beetje een ondergeschoven kindje is geweest. Ketting benoemt hoe zonde dit eigenlijk is. De gemeente Rotterdam sluit zich hier bij aan. De ruimte in de stad moet ook volgens hen beter worden benut.

"We hebben echt een programma om de daken te betrekken bij de stad. Rotterdam heeft 18,5 kilometer plat dak", vertelt wethouder Kurvers. "Dat is ongebruikte ruimte in een stad die steeds drukker wordt. En als je die ruimte dan gebruikt, maak hem dan groen. Zorg dat het water langer vasthoudt. En dat je mooie daktuinen maakt zoals hier."