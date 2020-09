Rotterdams Philharmonisch Orkest presenteert Feyenoord-hymne

Bijna zes maanden lang was het stil in de klassieke muziekwereld en rolde er geen bal in De Kuip. Het RPhO en Feyenoord konden al die tijd niet spelen voor hun publiek en supporters. Om de terugkeer in de concertzalen en op het veld vorm te geven, brengen het orkest en de club beide werelden samen in een spectaculaire video.

In de video, die vandaag (donderdag) gelanceerd is, geven beide Rotterdamse iconen een krachtige boodschap af: ‘Ready to Play’.

In de video van bijna twee minuten komt ook de voor Feyenoord traditionele helikopter terug, die de vertrouwde landing maakt op de middenstip van De Kuip. Tijdens de vlucht, die wordt begeleid door de klassieke klanken van het orkest, zie je ook iconische beelden van Rotterdam. Met de boodschap ‘Ready to Play’ wordt duidelijk dat zowel Feyenoord als het RPhO klaar is om zich weer te presenteren aan het grote publiek.

Algemeen directeur van Feyenoord Mark Koevermans: ''De crisis is nog niet voorbij, maar met de start van de competitie krijgen miljoenen voetballiefhebbers wel weer iets om wekelijks echt naar uit te kijken. Aan de vooravond van hopelijk weer een mooi seizoen voor Feyenoord hebben we daar samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest - als ander icoon van Rotterdam - op deze bijzondere wijze bij stil willen staan.''

Directeur van Rotterdams Philharmonisch Orkest George Wiegel: ''Hoe waardevol het ook was dat we de afgelopen tijd met online projecten in vorm konden blijven en muziekliefhebbers over de hele wereld konden bereiken, er kan toch niets tippen aan live spelen. We hebben heel veel steun gehad aan de hartverwarmende reacties van onze fans en kunnen niet wachten om hen weer te verwelkomen in onze zaal.''