Sjoemelend echtpaar zou overheid hebben gebruikt als 'bank waar je geld kon pinnen'

Justitie wil dat een 52-jarige man uit Zwijndrecht twaalf maanden de cel in gaat voor fraude met uitkeringen en toeslagen. Zijn vrouw (36) hoorde een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke straf van drie maanden tegen zich eisen. Het koppel zou de overheid hebben gebruikt als "bank waar je geld kon pinnen." De fraude was fors: ruim twee ton.

Volgens justitie vroeg het echtpaar onder meer kinderopvangtoeslag aan, terwijl de kinderen naar een gratis peuterspeelzaal gingen. Ook zouden er onjuiste aangiften inkomstenbelasting zijn gedaan, waarbij verdiensten uit de eigen onderneming bewust werden weggelaten.

Huurhuis

In de aangiften werd ook hypotheekrente opgevoerd, terwijl het stel in een huurhuis woonde. De man, eigenaar van een eenmanszaak, had bovendien een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Al met al zou er voor ruim 200 duizend euro gesjoemeld zijn. "Bijna zes modale jaarinkomens", zei de officier van justitie op de zitting. Omdat de vrouw inmiddels is begonnen met het aflossen van haar schulden is tegen haar een lichtere straf geëist.