Rotterdam sluit woning na vondst drugs: is de eigenaar altijd verantwoordelijk?

Bij een inval in de woning is 7,4 gram MDMA gevonden. De recherche had verder aanwijzingen dat er een ripdeal op stapel stond en hield de huurder in de peiling: hij had het nodige op zijn kerfstok. Dat gold ook voor een tweede man die in de woning was.

Het was niet de eerste keer dat het pand in verband met drugs werd gebracht. Bij een eerdere huurder waren de nodige versnijdingsmiddelen gevonden én een miljoen euro aan contanten.

Arman Gonzalez is de verhuurder en zegt juist te hebben geleerd van het verleden."Voordat ik het huurcontract sloot, heb ik het aan burgemeester Aboutaleb voorgelegd. Die had geen bezwaar, de huurder kon gewoon worden ingeschreven."

'Ik ben misbruikt'

De gemeente zei in het kort geding, dat donderdag diende, dat de verhuurder altijd een eigen verantwoordelijkheid houdt. "Je moet controles uitvoeren op de huurder en het gebruik van het pand." Gonzalez:"Dan vraagt de gemeente mij dus om de wet te overtreden. Dat is wel de grap van de maand. Ik mág helemaal niet naar binnengaan."

De Rotterdammer denkt dat de gemeente dondersgoed wist wie hij in huis haalde. En dat het de politie wel goed uitkwam. "Zo wisten ze waar deze lieden woonden en konden ze hen goed in het vizier houden. Een opzetje en ik ben misbruikt."

Hij wil benadrukken dat het in beider belang is alle informatie over huurders te delen. "De hele wereld wil naar Rotterdam komen en de burgemeester doet de Kop van Zuid op slot. Hij wil veilige wijken, maar hij heeft ons als particuliere verhuurders daarbij wel nodig. Als je mensen die overlast veroorzaken niet wilt, voer dan gebiedsverboden in."

De gemeente hamert er op haar beurt op dat het een pand is met een verleden in een kwetsbare wijk. "Dan volstaat een waarschuwing niet en moet je meer doen. In het drugscircuit heeft het pand nu een naamsbekendheid. Dat haal je weg door het zes maanden te sluiten."

De rechter in Rotterdam maakt over twee weken bekend of de woning gesloten blijft.