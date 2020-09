Machines doen hun werk in het Wantijpark

Festival in Dordts Wantijpark? Niet langer tot je enkels in de blubber!

Er zijn maar weinig plekken mooier voor een popfestival dan het monumentale Dordtse Wantijpark. Één nadeel: zodra het gaat regenen sta je enkeldiep in de modder. Een ultramodern drainagesysteem moet daar binnenkort een einde aan maken.

Het is even schrikken voor de vaste Wantijpark-bezoeker. De hele grasmat van de centrale weide ligt eraf. Één grote zandbak. Brullende machines graven lange sleuven over de hele breedte. Daar verdwijnen vervolgens harige buizen in. En dan gaat er weer zand op om de boel weg te werken. Het ziet er spannend uit, maar aannemer Albert Kraaijeveld verzekert dat het allemaal weer goed komt.

"Om de vier meter komt een slang, onder het hele veld", verklaart Kraaijeveld het werk. Daarop komt een poreuze steenlaag en daarop weer gras. "Het regenwater zakt vanzelf de buis in en wordt vervolgens afgevoerd naar de sloot."

Het systeem heet E-Grass en is bedacht door de Barendrechtse GKB Groep. De zachte harige slangen vangen het hemelwater op een voeren het af naar een hoofdleiding. Omdat het water wel binnen het park blijft en niet de nabijgelegen Wantij in gaat, is het ecologisch uit de kunst, legt de aannemer uit.

Geen drainage

E-Grass ligt al in het Rotterdamse Park bij de Euromast waar soortgelijke problemen speelden. Een evenement betekende vaak een kapotte grasmat. Ook het paardensportevenement CHIO wordt op deze ondergrond afgewerkt.

Volgens Adri Hartkoorn van gemeente Dordrecht was het hoog tijd dat er iets gebeurde aan de 'omgeploegde akker' die vaak te zien was na festivals als Wantijpop en Palm Parkies.

"Er lag hier geen drainagesysteem. Of hoogstens een verouderde, die we niet meer kunnen vinden. Het was hoog tijd", zegt Hartkoorn.

Kostenpost

Niet alleen bezoekers met natte, koude en modderige voeten hadden last van de wateroverlast. Ook financieel had de modderpoel gevolgen. Hartkoorn: "Organisatoren hadden een extra kostenpost vanwege de rijplaten die ze moesten gebruiken." Op blubberig gras kunnen namelijk geen vrachtwagens rijden.

Maar ook de gemeente zag de facturen opstapelen. "We moesten iedere keer het gras weer herstellen. Dan heb je het bij elkaar zo over 15 à 20.000 euro per jaar. Minimaal."

Midden in het park staat een prachtige, oude eik. Die blijft gespaard, verzekerd Kraaijestein. "Die kun je niet zomaar optillen. Daar leggen we de buizen omheen. Bovendien krijgt hij nu 'wat lekkers'. Hij wordt even extra verwend met zuurstof en voeding."

Volgens Hartkoorn en Kraaijeveld is het park volgende maand weer helemaal klaar voor de toekomst. "Ik verzeker u dat het weer helemaal mooi wordt en dat er straks weer prachtig gras ligt."