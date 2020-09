Het nieuwe Theater Zuidplein wordt volgende week woensdag geopend door koningin Máxima. Twee dagen later is het pand open voor publiek en vinden er allerlei festiviteiten plaats.

Het nieuwe gebouw herbergt niet alleen theaterzalen, maar ook een restaurant en een vestiging van de Bibliotheek Rotterdam.

De dominante kleur in het theater is rood. "Rood is flaneren, dat is een mooie avond hebben. Dat hoort bij Theater Zuidplein", zei directeur Emmelien Matthijsse daar eerder over.