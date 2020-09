Theatergezelschap Wunderbaum maakt coronaproof stuk over werkdruk

Het is voor theatergezelschappen niet makkelijk geweest en bij het theatergezelschap Wunderbaum zijn ze blij dat ze weer de zaal in mogen. Met allerlei voorzorgsmaatregelen in het achterhoofd gaat vrijdagavond hun stuk 'Work Harder' in première. Een stuk waarin de steeds groter wordende werkdruk centraal staat.

Was het vroeger nog een uitzondering, tegenwoordig kent bijna iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving die thuiszit met een burn-out. Soms als gevolg van de grote druk die wordt opgelegd op het werk.

Die moderne wereld van alsmaar doelen halen en de mentale gevolgen daarvan was voor Matijs Jansen en zijn collectief de inspiratie voor deze nieuwe voorstelling. "De drang om te presteren en die je tegelijkertijd wordt opgelegd, dat heeft veel invloed op onze maatschappij", legt Jansen uit. "Dat maakt het interessant om er iets mee te doen."

Coronaproof

De plannen voor de voorstelling lagen er al voordat corona uitbrak, en dus werd er eerst vooral digitaal gerepeteerd. "Daarna kwamen we bij elkaar en hebben we nu dus alles zo in elkaar gezet dat het volgens de coronaregels gespeeld wordt", legt Jansen uit. "Iedereen zit verspreid over de speelvloer en heeft een koptelefoon op. Je hoort ons daarin praten en wanneer we zingen doen we dat in een hokje." Dit omdat zingen en schreeuwen volgens de coronaregels niet is toegestaan.

Theatermaken anno 2020 is lastig aangezien er strikte coronaregels gelden. "We zijn daarom ook heel blij dat we weer mogen", vervolgt Jansen, die wordt bijgevallen door zijn Vlaamse collega, Wine Dierickx: "Het is ook wel spannend en het geeft het een hele andere dynamiek dan we misschien gewend zijn."

De voorstelling gaat in première in Rotterdam en gaat daarna - na een tussenstop waarbij ze ook met een andere voorstelling bezig zijn - door het land. "En we willen mensen niet meegeven dat ze per se minder of harder moeten werken", besluit Jansen. "We willen ze meenemen en aan het denken zetten. Over hoe belangrijk of onbelangrijk werk is en wat het mentaal met jou doet."