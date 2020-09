Rotterdam wil alsnog inzage conceptrapport over corruptie in de haven

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat burgemeester Aboutaleb bij het kabinet of het openbaar ministerie alsnog een conceptonderzoek opvraagt naar corruptie in de Rotterdamse haven. Dat onderzoek is gedaan, maar er is nooit een eindrapport gemaakt. De onderzoekers hebben niet voldoende materiaal kunnen verzamelen.