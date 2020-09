Bij een steekpartij op de Groenezoom in Rotterdam-Feijenoord is donderdagavond een man gewond geraakt. Twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden.

De steekpartij vond plaats in een woning. Het slachtoffer raakte zodanig gewond dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend waar de man precies is gestoken.

In de woning bevonden zich nog vier mensen. Zij zijn allemaal aangehouden.