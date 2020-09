Nog vijf mensen vast na schoten in Spijkenisse, burgemeester geschokt

In het Sterrenkwartier in Spijkenisse zijn vrijdagochtend meerdere schoten gelost. Bewoners van de wijk belden bezorgd 112 nadat ze hoorden schieten. De politie heeft 's ochtends negen verdachten aangehouden, vijf daarvan zitten nog vast.

Agenten vonden kogelhulzen op straat in de Planetenlaan, maar geen kogelinslagen of gewonden. Het is nog onduidelijk op wie of wat is geschoten.

In een woning in de straat werd een vuurwapen gevonden, daar zijn drie mensen aangehouden.

Na verder onderzoek kwam de politie uit bij een woning in de Snoekenveen, in de wijk Waterland. Daar zijn nog eens zes verdachten aangehouden.

Vier mensen zijn na verhoor weer naar huis gestuurd en zijn niet meer verdacht. Op dit moment zitten drie mannen tussen de 20 en 26 jaar vast, en twee vrouwen van 20 en 55.

De politie verdenkt ze alle vijf van betrokkenheid bij het schieten op straat, maar wat ze precies hebben gedaan is nog onduidelijk.

Burgemeester Foort van Oosten reageert geschokt dat dit kon gebeuren en zegt op de hoogte te worden gehouden door de politie.