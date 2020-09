Zeven aanhoudingen na schoten in Sterrenkwartier Spijkenisse

In het Sterrenkwartier in Spijkenisse zijn vrijdagochtend meerdere schoten gelost. Bewoners van de wijk belden bezorgd 112 nadat ze vier à vijf schoten hoorden. De schutter zou in een auto zijn weggereden. De politie heeft in totaal zeven verdachten aangehouden.

De politie heeft zeven hulzen op straat in de Planetenlaan gevonden, tussen de Poolsterstraat en het Junopad. Vooralsnog is er geen gewonde gevonden, het is nog onduidelijk of er op iemand is geschoten.

Wel is iemand in de straat met getrokken wapens aangehouden. Na onderzoek kwam de politie uit bij een woning in de Snoekenveen, in de wijk Waterland. Daar zijn nog eens zes verdachten aangehouden.