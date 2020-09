Het weer van vandaag: zon en wolken

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur zakt naar 13 graden aan zee tot lokaal nog 9 of 10 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen lijkt het weerbeeld erg op dat van vandaag. De kans op een bui is klein en de zon breekt geregeld door. Toch zijn er vooral in de middag ook vrij veel wolkenvelden aanwezig. Het grootste verschil met de afgelopen dagen is de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Verder ligt de temperatuur rond de 20 graden.

Vooruitzichten

Vanaf zondag zijn we vertrokken voor een periode van schitterend nazomer weer. De temperatuur loopt maandag en dinsdag op naar waarden tussen de 25 en lokaal 30 graden. Daarbij schijnt de zon flink en staat er vaak maar weinig wind.