Vrienden van Blijdorp springen bij met geld voor onderhoud

Door de coronacrisis en de maatregelen die daarop volgden, heeft Blijdorp dit jaar miljoenen euro's minder omgezet. "Het is een ramp voor de dierentuin, maar zeker voor de mensen die het betreft", zegt Marcel Kreuger, voorzitter van de Vrienden van Blijdorp.

Hij zag de nood aankomen, maar het is snel en gek gegaan, zegt hij. "Iedereen weet dat een dierentuin de meeste centjes verdient in maart, april en mei. Als je dan dicht bent, hakt dat er gelijk enorm in. Er mogen weer wat mensen maar binnen, maar veel minder dan gebruikelijk."

Er is geen twijfel over extra financiële steun van de stichting Vrienden van Blijdorp. "Wij zijn niet zo kapitaalkrachtig dat we salarissen kunnen opvangen, maar we kunnen op alle andere manieren steunen. Dat doen we al 55 jaar", zegt Kreuger.

Miljoen in de kas

Normaal gesproken steunt de stichting de bouw van nieuwe verblijven, maar nu wordt de financiële hulp wat ruimer opgezet. Er is steeds weer overleg over waar geld voor nodig is. "Dat wordt nu heel praktisch. We hebben net geld toegezegd om het buitenverblijf voor de neushoorn op te knappen, want er komt een kleintje aan", vertelt Kreuger. Ook komt er een nieuw hek voor de Visaya-zwijnen met steun van de Vrienden.

De kas van de stichting is nog goed gevuld; er zit meer dan een miljoen euro in. Dat is gespaard om over een langere periode uit te geven. De Vrienden van Blijdorp willen de dierentuin over twee jaar ook nog kunnen steunen.

Daarom is er al extra geld gevraagd aan de leden. "We hadden in een mum van tijd veertigduizend euro binnen. Onze leden hebben een passie voor de tuin, daar maak ik me geen zorgen over", zegt de voorzitter trots. "We kunnen mensen geen baan garanderen, maar wel op alle andere mogelijke manieren helpen. Dat zijn nu geen nieuwe verblijven, maar onderhoud en dierenwelzijn."

Icoon van de stad

De leden zouden met liefde letterlijk een handje willen en kunnen helpen in de dierentuin. "Maar daar hebben ze ons niet voor nodig. Wij moeten zorgen dat we dat geld bij elkaar krijgen om Blijdorp als icoon van de stad te behouden."

Diergaarde Blijdorp is ook in gesprek met de gemeente Rotterdam over een lening; een overbruggingskrediet.