John de Wolf te gast in FC Rijnmond

Feyenoord-assistent John de Wolf is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De oud-verdediger schuift aan bij presentator Bart Nolles, die ook analyticus Emile Schelvis en verslaggever Dennis van Eersel aan tafel ontvangt.

De uitzending begint zoals gewoonlijk rond 17:15. Met De Wolf gaan we het onder andere hebben over de competitiestart van Feyenoord, dat zaterdag op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Ook blikken we met hem terug op de afgelopen voorbereiding van de Rotterdammers. We hebben het verder over Sparta, dat zondag de competitie start met een moeilijke thuiswedstrijd tegen Ajax.

Nu we ook weer op vrijdag onze talkshow uitzenden is er weer twee keer in de week rond 17:15 nieuwe aflevering van FC Rijnmond, die te volgen is op TV, onze website en YouTube Live.