Gemeente Capelle zet Google en Facebook in om mensen met schulden te helpen

Gemeente Capelle zet Google en Facebook in in strijd tegen schulden

Wie geldproblemen heeft durft vaak niet aan de bel te trekken, terwijl dat juist zo belangrijk is. Zeker in de beginfase van financiële nood kan snelle hulp een verschil maken. De gemeente Capelle aan den IJssel, waar vorig jaar bleek dat mensen met schulden slecht worden bereikt, start daarom een campagne.

De plaatselijke Rekenkamer oordeelde vorig jaar dat de gemeente te weinig voorlichting geeft over de hulp die mensen kunnen vragen. Capelle heeft van het rapport geleerd en gaat mensen in de financiële problemen nu actiever benaderen; via advertenties op Google en Facebook.

"Wanneer iemand bijvoorbeeld zit te googelen en intikt: 'snel geld lenen', kan daar straks een zoekresultaat te zien zijn over hoe je hulp bij geldzorgen vindt in Capelle aan den IJssel", legt verantwoordelijk wethouder Harriët Westerdijk uit.

De gemeente wil op die manier mensen bereiken die niet per se hulp zoeken, maar het wel nodig hebben. "Het is vaak een taboe om hulp te gaan zoeken", zegt Westerdijk. "Op het moment dat je op geld lenen zoekt, ben je eigenlijk actief op zoek naar een manier waarop je op korte termijn aan geld kunt komen. Dan ben je niet actief naar hulp op zoek, maar als er dan toch een hulpvraag verschijnt, is de kans groter dat je er toch even op klikt en dan toch bij de site terecht komt waar ze hulp kunnen gaan zoeken. Zo willen we zorgen dat Capellenaren weten wat ze kunnen doen als ze geldzorgen hebben en wat ze kunnen doen om die aan te pakken. Vooral in het begin grotere problemen voorkomen is heel belangrijk."

Omdat door corona de verwachting is dat het aantal mensen met geldproblemen zal toenemen is de nood om mensen snel en effectief te bereiken nog hoger geworden. Nu hebben 1 op de 12 Nederlanders problematische schulden. In Capelle ligt dat zelfs nog iets hoger. Daar hebben 1 op de 10 huishoudens dat.