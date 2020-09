﻿Rotterdamse (97) beroofd van haar enige bezit uit de oorlog

Justitie heeft straffen tot twee jaar cel geëist voor de beroving van een 97-jarige vrouw. Drie mannen drongen in mei vorig jaar haar woning aan de Cornelis Heinricksestraat in Rotterdam-IJsselmonde binnen.

De buit bestond uit gouden kettingen, ringen, een broche en een horloge. De sieraden hebben grote emotionele waarde. Als 18-jarige maakte de vrouw het bombardement op Rotterdam mee en de sieraden waren het enige dat zij destijds kon meenemen.

Officier van justitie Ten Have: "Na 80 jaar wordt zij beroofd van haar bezittingen van toen. Dit is een buitengewoon misselijke daad." De spullen zijn nooit teruggevonden. Vermoedelijk zijn de sieraden omgesmolten.

Bizar detail: de overvallers stonden op 14 mei 2019 bij de woning, de herdenkingsdag van het bombardement. Een dag later wisten zij binnen te komen door zich voor te doen als inspecteurs die voor een lekkage kwamen. De mannen konden worden opgespoord doordat getuigen hadden gezien dat zij waren weggereden in een witte Renault Clio.

Een van de overvallers heeft al drie jaar cel gekregen voor deze en andere berovingen. Vrijdag stonden in Rotterdam twee medeverdachten terecht. De 24-jarige N. is onvindbaar. Hij is bij verstek berecht. De 26-jarige A. zit vast. Hij heeft gedeeltelijk bekend.

'Onder druk gezet'

"Ik was onder druk gezet om mee te doen. Ik ben niet binnen geweest en stond op de uitkijk. Toen ik hoorde wat er gebeurde, heb ik de anderen juist weggehaald. Ik ben door mijn oma opgevoed dus ik vind dat je oude mensen dit niet moet aandoen."

Justitie spreekt van 'krokodillentranen', omdat van de al veroordeelde medeverdachte bekend was dat hij vaker oude vrouwen beroofde.

A. zei grote spijt te hebben. Advocaat Bommer: "Dat is best bijzonder dat hij dat zegt, want hij stamt uit een familie waar diefstallen de mores waren." De advocaat pleitte voor een lagere straf dan geëist, omdat zijn cliënt alleen op de uitkijk had gestaan en het slachtoffer niet gewond was geraakt.

De rechter in Rotterdam doet op 25 september uitspraak.