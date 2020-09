Café Scheffers net weer open, meteen dwangsom om coronaregels

Het Dordtse café Scheffers heeft donderdag een last onder dwangsom opgelegd gekregen van burgemeester Kolff, namens de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Handhavers controleerden afgelopen weekend of de coronamaatregelen in het café werden nageleefd. Dat bleek niet zo te zijn.

Ook eerder werden in het café de regels overtreden en werd de eigenaar gewaarschuwd. Volgens de handhavers hielden bezoekers binnen en buiten onvoldoende afstand. Ook werd de regel dat bezoekers binnen en op het terras moeten zitten overtreden. De eigenaar kreeg zaterdag nogmaals een waarschuwing en tijd om in het café in te grijpen, maar later op de avond was er niets veranderd.

Daarom krijgt de eigenaar nu een last onder dwangsom. Dat betekent dat het café niet direct een boete krijgt, maar nog een laatste keer de gelegenheid krijgt om verbeteringen door te voeren. Bij een volgende overtreding moet Café Scheffers 10 duizend euro betalen.