Agent springt Nieuwe Maas in om onderkoelde man te redden

Hulpdiensten zijn vrijdag aan het begin van de middag uitgerukt naar deRhijnspoorkade langs de Nieuwe Maas in Rotterdam. Daar hadden voorbijgangers iemand in het water zien liggen.

Even na 12:00 uur kwam de melding binnen. Niet snel daarna was de man al wel aan de kant, maar nog niet op de kade. Een agent in uniform is het water ingegaan om het slachtoffer er samen met een aantal brandweermannen uit te halen.

Het slachtoffer is onderkoeld naar het Erasmus MC gebracht. Het is nog onbekend hoe hij te water is geraakt en wie hij is.