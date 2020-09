Jubileumeditie van Dag van de Architectuur vooral buiten door corona, maar wel een dag langer

Architectuurliefhebbers kunnen komend weekend toch nog genieten van de 35e Dag van de Architectuur. Normaal is dat in juni, maar door corona werd het geschrapt. Nu wordt het evenement ingehaald tijdens de Open Monumentendagen en daarom duurt deze jubileumeditie dubbel zo lang.

Vanwege de anderhalve meter is het merendeel van de activiteiten dit jaar buiten. "We doen bijvoorbeeld een fietstocht door het Merwe-Vierhavengebied. Dat is toch een beetje het nieuwe ontwikkelingsgebied in Rotterdam", zegt Rianne Groen van OMI, de organisator van de Dag van de Architectuur.

"En we kiezen bijvoorbeeld bij Het Nieuwe Instituut in het Museumpark niet voor een traditionele gebouwrondleiding zoals we die normaal hebben, maar je gaat met een architect langs het gebouw lopen en kijken wat voor spannende dingen er buiten te vinden zijn."

Limiet per groep

Normaal gesproken komen er rond de tienduizend bezoekers naar de Dag van de Architectuur. Dit jaar zullen dat er misschien een stuk minder zijn, want vanwege corona is er een limiet aan het aantal mensen per groep. Waar er tijdens voorgaande edities plek was voor tien tot vijftien mensen per groep is het maximum nu tien.

Daar is bij de selectie van de locaties rekening mee gehouden. "Daarom geen woningen dit jaar, maar veel buiten en grotere locaties", zegt Groen. "Bijvoorbeeld de Delftse Poort. Dat kennen veel mensen als het Nationale Nederlanden-gebouw van vroeger, naast het station. Dat is een grote toren met een grote ontvangstruimte, dus daar kan dat gewoon heel goed."

De Dag(en) van de Architectuur en de Open Monumentendagen zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september.