Advocaat kiest voor Geertruida in basis Feyenoord op plek van geschorste Botteghin

Lutsharel Geertruida begint zaterdag in de eerste wedstrijd van het seizoen in de basis van Feyenoord. Hij staat tegen PEC Zwolle op de plek van de geschorste Eric Botteghin.

Trainer Dick Advocaat kiest dus niet voor Wouter Burger, die in de voorbereiding ook centraal achterin stond. "Burger is een middenvelder, ik wil hem niet direct bombarderen tot centrale verdediger. Daar wil ik het eerst met hem over hebben", aldus Advocaat tijdens de persconferentie in de Kuip.

Nicolai Jørgensen start in de spits in Zwolle, en niet zijn concurrent Robert Bozenik. "Hij is fit, dat is hij een tijd niet geweest. Dat geeft Nicolai zelf ook toe. Het is aan hem om te laten zien dat hij eerste spits wil zijn."

Echt gras

PEC Zwolle speelt sinds dit seizoen weer op echt gras. Fijn, vindt Advocaat. "Daar is iedereen blij mee, dat er drie clubs naar gras zijn gegaan. Dat is alleen maar positief."

De trainer heeft een goed gevoel overgehouden aan de voorbereiding met Feyenoord. "We hebben een geweldige zeven weken gehad", vertelt hij. "Met de spelers die fit waren, maar we hebben continu met een te kleine groep moeten trainen door blessures. Die zijn nu fit, maar nog niet wedstrijdfit. Bijvoorbeeld Steven Berghuis en Ridgeciano Haps. Ze kunnen wel starten tegen PEC Zwolle."

Indruk van Teixeira

De nieuwste aanwinst van Feyenoord, João Teixeira, maakt in de eerste week een goede indruk op Advocaat. "Een goede speler, een jongen met mogelijkheden die zijn plek moet veroveren."

Advocaat verwacht verder dat de benodigde nieuwe centrumverdediger op korte termijn door Feyenoord gepresenteerd wordt. "Het is nodig, en die komt er ook zeker."

PEC Zwolle - Feyenoord begint zaterdag om 20.00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.