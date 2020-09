Zachte ezelsoren en wollige bijen in Chris Natuurlijk van 12 september

Over zachte ezelsoren en wollige bijen, een gloednieuw bezoekerscentrum ónder een groene heuvel en een schaapherder óp een groene heuvel, gaat het zaterdag vanaf 08.00 uur in Chris Natuurlijk.

Met zijn zacht behaarde bladeren is de ezelsoor een perfecte plant voor de grote wolbij. De vrouwtjes bekleden hun nest met haren van deze plant. De ezelsoor is de eerste plant die botanicus Melitta van Bracht - botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid - bespreekt in een nieuwe serie in Chris Natuurlijk: De plant van de maand.

Verscholen onder het groen

Het is zover, na een vertraging van vier maanden door corona, gaat bezoekerscentrum Waalbos in Ridderkerk op zaterdag 12 september officieel open. Het duurzame gebouw ligt onder een groene heuvel, biedt onderkomen aan de Molenstichting Rijsoord, de ijsclub en de Stichting Natuurbeheer Waalbos en is ook bezoekerscentrum. Christa Grosshart van de stichting Natuurbeheer Waalbos vertelt over het gebouw en het nog jonge natuurgebied rondom.

Wat nu aan het uitgroeien is tot een paradijs voor vogels, was eind negentiende eeuw een geliefde plek voor kunstenaars van de schilderskolonie Rijsoord om te schilderen.

Op pad met de dakherder

Met de schapen en de herder van het Dakpark in Rotterdam-West gaat Chris Natuurlijk in het kader van de Rotterdamse Parkenmaand mee op wilde plantenjacht

Bookstoreday

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten vertelt over Bookstoreday en over mooie boeken om van te genieten in de nazomer.

Luister zaterdag 12 september van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.