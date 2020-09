Opvoedexpert: kind heeft veilige cocon, bescherming en rust nodig

Relatie, rust en ruimte, die peilers staan centraal in de opvoeding van een kind. Vroeger waren de drie r's naast rust ook reinheid en regelmaat. Waarom de samenstelling van deze drie belangrijke punten is veranderd, legt opvoedexpert Fadma Bouchataoui uit.

Bouchataoui geeft opvoedadviezen aan ouders in Rotterdam-Zuid. "Het einddoel van opvoeding is kinderen leren hoe ze straks als volwassene op een gezonde en volwaardige manier door het leven moeten." De drie r's leggen dat uit.

We beginnen met relatie. Dat staat voor de omgeving. Fadma noemt het context waarin een kind opgroeit. "Dat is eigenlijk de veilig cocon zoals het huis waar een kind opgroeit. Je kunt alleen groeien als je als kind onvoorwaardelijke liefde voelt van je ouders."

Daarnaast ruimte, dat heeft te maken met bescherming. "Het kind moet vrij zijn van overbodige invloeden en prikkels zodat het zijn of haar eigen initiatief kan nemen."

Net als jaren geleden is ook rust heel belangrijk. Want tijdens rust vindt menselijke groei plaats, legt Bouchataoui uit. "Ons brein ontwikkelt en herstelt zich in volledige rust. Als het kind ziet dat hij er mag zijn, komt dat kind tot rust. Van daaruit komt de psychologische groei."

Dat de peilers regelmaat en reinheid zijn vervangen door relatie en ruimte, maakt ze niet minder belangrijk. "Maar reinheid en regelmaat zijn tegenwoordig meer vanzelfsprekend, daarom focussen wij nu op iets anders."