Gravenberch over broederstrijd: 'Overtuigd dat Ajax niet wint van Sparta'

"We hebben sowieso elke dag contact en we hebben het erover gehad", zegt spits Danzell Gravenberch, die zelf ook in de jeugdopleiding van Ajax speelde. "Dan hebben we het erover hoe de wedstrijd kan verlopen en hoe leuk het is dat we tegen elkaar spelen. We plagen elkaar ook, dat hoort erbij. Ik ben ervan overtuigd dat Ajax hier niet met de winst weg gaat. Het wordt een mooie broedermoord als we elkaar kruisen op het veld."

Voor het eerst tegen elkaar

Of de broers zondag allebei op het veld staan is nog afwachten. "Ik voel me in ieder geval goed, dus het is aan de trainer of ik speel of niet", laat Gravenberch weten. "Ik heb nog nooit eerder tegen mijn broertje gespeeld en ik hoop ook dat hij minuten maakt tegen ons."

Ondanks dat er het aankomende seizoen vanwege de corona-maatregelen voorlopig geen volle stadions zullen zijn, heeft Gravenberch veel zin in de competitie: "Ik heb het gemist om in competitieverband te voetballen. Eerst werd er gesproken over wedstrijden zonder publiek, maar het is mooi dat we toch nog wat supporters in het stadion krijgen. Dat is natuurlijk waar je het voor doet."

Vorig seizoen evenaren

Ook trainer Henk Fraser staat te springen om te beginnen aan het seizoen. "Het kriebelt nu meer dan ooit", vertelt hij. "De competitie heeft natuurlijk zo lang stilgelegen. Ik kijk er vooral naar uit om te proberen te evenaren wat we vorig seizoen hebben gedaan. Dat wordt een mooie en moeilijke uitdaging. Maar ik heb er voor het eerst in de voorbereiding echt een goed gevoel over." Vorig seizoen eindigde Sparta op de elfde plek in de eredivisie.

Ik heb er voor het eerst in de voorbereiding echt een goed gevoel over Henk Fraser

Last minute tegen Duitse topploeg

Sparta heeft een pittige voorbereiding achter de boeg, met onder andere oefenwedstrijden tegen stadsgenoot Feyenoord en Borussia Dortmund. Dat laatste duel werd afgelopen maandag gespeeld, vrij kort voor de competitiestart dus. "Ik heb het gevoel dat die wedstrijd heel leerzaam was. We hebben daar tegen een hele goede tegenstander kunnen oefenen en laten zien dat we goed kunnen verdedigen". Sparta verloor het duel met de Duitsers met 2-1.

De oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund was volgens Fraser de ideale test voor het duel met Ajax zondag. "Dortmund is een Europese topclub en Ajax is dat ook", zegt Fraser. "We moeten de eerste vijf wedstrijden in de competitie tegen teams van een hoog niveau en Ajax is daar meteen de allerbeste van." Sparta speelt in de eerste vijf duels ook tegen Vitesse, AZ en Feyenoord.

De wedstrijd tegen Ajax begint zondag om 14:30 uur op Het Kasteel. Jochem Kamphuis is de scheidsrechter bij de wedstrijd die vanzelfsprekend live te luisteren is op Radio Rijnmond.

Kijk hierboven naar de volledige interviews met Sparta-spits Danzell Gravenberch en trainer Henk Fraser.