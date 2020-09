Excelsior zet in slotfases van beide helften FC Dordrecht opzij (1-3)

De Rijnmondderby tussen FC Dordrecht en Excelsior is vrijdagavond geëindigd in een Rotterdamse overwinning. De Kralingers zegevierden aan de Krommedijk met 3-1 uitzege.

In een levendige eerste helft was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Na gemiste kansen van Ahmad Mendes Moreira en Elias Mar Omarsson zette Kevin Vermeulen zijn oude werkgever op een 1-0 achterstand. FC Dordrecht kreeg drie minuten later de mogelijkheid om de score tegen Excelsior te verdubbelen. Arsenio Valpoort, ook oud-Excelsior, zag zijn inzet vlak voor het doel geblokt worden door Thomas Oude Kotte.

Excelsior had vooral de bal en een aantal kansen, maar FC Dordrecht kwam een enkele keer gevaarlijk uit de hoek via Nikolas Agrafiotis. De Kralingers gingen echter nog met een 2-1 voorsprong de rust in. Wie anders dan Elias Már Omarsson tikte tweemaal de bal van dichtbij binnen (of was het tweede doelpunt een rechtstreekse gescoorde corner van Mendes Moreira?).

Harde knal van Oude Kotte

Na de rust had Omarsson weer een goede kans op een goal. De hattrick werd net voor het uur voorkomen door keeper Anthony Swolfs, die voor FC Dordrecht een goede partij keepte. Voor FC Dordrecht had Robin Polley een gevaarlijke poeier in huis. Alessandro Damen redde eveneens spectaculair.

FC Dordrecht creëerde iets meer kansen dan Excelsior in de tweede helft. Vooral Agrafiotis was gevaarlijk, maar niet doeltreffend voor de Schapenkoppen. Oude Kotte maakte echter een einde aan de spanning. Hij schoot vlak voor tijd hard de 1-3 binnen voor Excelsior.

FC Dordrecht - Excelsior 1-3 (1-2)

10' 1-0 Kevin Vermeulen

43' 1-1 Elias Már Omarsson

45+2' 1-2 Elias Már Omarsson

89' 1-3 Thomas Oude Kotte

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Aktas, Bliek, Overes; Vermeulen, Jansen (80' Musaba), Sürmeli, Baggerman (63' Muringen); Valpoort (45' Amadin), Agrafiotis

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Oude Kotte, Matthys, Ormonde-Ottewill; Bruins, Van Rooijen (66' Wieffer, 88' Meijer), Niemeijer; Mendes Moreira (66' Verhaar), Omarsson, Zwarts

