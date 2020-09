LIVEBLOG: Volg hier de derby FC Dordrecht-Excelsior

De Rijnmondderby in de eerste divisie wordt vrijdagavond al in de derde speelronde gespeeld. FC Dordrecht ontvangt aan de Krommedijk Excelsior. Rijnmond Sport volgt dit onderonsje op de voet.

FC Dordrecht leed vorige week in de slotfase een 2-1 nederlaag bij FC Den Bosch, terwijl Excelsior in eigen huis zes tegengoals slikte tegen Almere City (4-6). Beide ploegen hebben daarom wat goed te maken.



Het duel tussen FC Dordrecht en Excelsior is via de onderstaande liveblog te volgen. De derby begint om 18:45 uur. Interviews zijn later op onze website en in onze app terug te vinden.



FC Dordrecht - Excelsior (Aftrap 18:45 uur)

Opstelling FC Dordrecht: n.n.b.

Opstelling Excelsior: n.n.b.