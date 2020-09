Gekke lucht vandaag? Asdeeltjes bosbranden Californië hangen boven regio Rijnmond

Witte gloed over de lucht in de regio Rijnmond

Is het jou al opgevallen dat er vandaag een soort witte gloed over de blauwe lucht hangt? Dat zijn asdeeltjes van de bosbranden in Californië, zegt weerman Arjan Willemse.

Er woeden momenteel heftige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië. Een deel van die asdeeltjes is hoog in de atmosfeer terechtgekomen en met weersystemen mee de oceaan overgestoken.

Als gevolg daarvan wordt er nu een sterk verhoogde concentratie fijnstof gemeten boven Nederland. Met name rondom zonsopkomst en zonsondergang zorgt het fijnstof hoog in de lucht voor een hele rode/oranje zon. Maar ook overdag zie je een soort witte gloed over de lucht. Dat de rook van de branden zover de oceaan oversteekt en bij ons in de regio terechtkomt, is volgens Willemse uitzonderlijk.

De grote concentratie fijnstof kan volgens Willemse weinig kwaad voor je gezondheid. "De meeste roetdeeltjes zitten namelijk hoog in de atmosfeer. Omdat het niet gaat regenen, zullen de roetdeeltjes ook niet naar beneden komen."

De roetdeeltjes lijken in de loop van dit weekend weg te trekken, dan klaart de lucht in de regio weer op.