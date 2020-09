Man opgepakt met 20.000 euro in zwembroek

De Belg had 400 briefjes van 50 euro verstopt in een zwembroek, die hij droeg onder zijn onderbroek. De man gaf verschillende antwoorden op de vraag hoe hij aan het geld was gekomen. Dat was voor de marechaussee een signaal dat het geld mogelijk afkomstig was van criminele activiteiten.

Het geld is in beslag genomen. De man zit vast in Rotterdam voor verder onderzoek.