Twee coronagevallen bij Excelsior, wedstrijd tegen FC Dordrecht gaat gewoon door

Het is nog niet duidelijk of het om twee selectiespelers gaat of dat het om besmettingen in de staf van de Rotterdamse club gaat. Wel meldt Excelsior dat de desbetreffende personen direct in thuisquarantaine gegaan zijn en de komende dagen buiten de teamactiviteiten worden gehouden.

De wedstrijd in en tegen Dordrecht zal gewoon doorgaan, zo laat Excelsior op haar website weten. De aftrap van de regioderby is om 18:45 uur.