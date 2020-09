PvdA wil overbruggingskrediet voor Diergaarde Blijdorp: 'Het kan toch niet waar zijn dat dit icoon omvalt?'

Het nieuws dat het slecht gaat met Diergaarde Blijdorp kwam hard aan bij raadslid Steven Lammering van de PvdA Rotterdam. "Het raakte mij en de rest van de fractie heel erg. Wij dragen Diergaarde Blijdorp een warm hart toe. We hebben een debat aangevraagd om erachter te komen wat de gemeente kan doen om Blijdorp niet om te laten vallen."

Volgens Lammering is de gemeente nu aan zet. "Donderdag zullen we tijdens de actualiteitenraad vragen stellen aan het college. We willen weten of er gesprekken lopen, wat de gemeente kan doen om Blijdorp in leven te houden en of de dierentuin een overbruggingskrediet kan krijgen."

Hulp voor andere Rotterdamse iconen

Hoe zit het dan met de andere Rotterdamse iconen die in zwaar weer verkeren? Lammering: "Ik snap dat die misschien ook een overbruggingskrediet willen. Ik denk dat de gemeente daar zorgvuldig een afweging in moet maken." De PvdA richt voorlopig de pijlen op de Diergaarde. "Voor ons is Blijdorp een icoon. Ik denk dat heel Rotterdam heeft: 'Dat kan toch niet waar zijn dat dit omvalt?' Iedereen is ermee opgegroeid."

Hoe groot de kans is dat het overbruggingskrediet er komt voor Diergaarde Blijdorp kan Lammering niet zeggen. "Maar wij gaan in ieder geval ons stinkende best doen om Blijdorp te redden."