John de Wolf in FC Rijnmond: 'Dick Advocaat is verliefd op Feyenoord'

"Dick Advocaat is verliefd op Feyenoord." Dat zegt John de Wolf in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Hij is zo messcherp en zo bezeten. Dick is dag en nacht met de club bezig."

Zaterdag start Feyenoord met de messcherpe Advocaat op de bank aan het seizoen, uit bij PEC Zwolle. Tot grote vreugde van De Wolf, assistent-trainer in de Kuip. "Ik voel me weer gelukkig", vertelt hij. "We merken aan alles dat iedereen er klaar voor is, na zeven weken voorbereiding."

Feyenoord was, voor de competitie werd stopgezet in maart, bezig aan een indrukwekkende reeks in de eredivisie onder leiding van Advocaat. Wat is er voor nodig om die reeks door te zetten? "Dat begint bij zaterdag, dat zal een cliché zijn, maar bij PEC Zwolle moet je winnen. Dan wordt iedereen weer positief, zeker omdat je daarna twee thuiswedstrijden speelt."

Weinig supporters

Maar wel thuisduels met slechts 13.000 mensen in de Kuip. De Wolf: "Dat ga je als thuisclub wel voelen, het gebrek aan een twaalfde man. Maar liever 13.000 dan nul toeschouwers. En in Zwolle zijn ook maar een klein aantal toeschouwers, dat maakt het voor ons weer makkelijker."

De Wolf werkt in de staf van Feyenoord samen met Advocaat, Cor Pot en Zjelko Petrovic. Met die laatste twee werkt Advocaat al vele jaren samen. Met De Wolf niet. "Maar ik heb mijn plek niet hoeven te veroveren", aldus de oud-verdediger.

"Het is vorig seizoen fantastisch gegaan. Dat ging automatisch. Als je wint heb je vrienden. Het klikte met de staf en met de groep. Er gebeuren altijd wel dingetjes, maar ik hoef me niet te bewijzen naar de trainer."

Geen hoofdtrainer

In FC Rijnmond wordt De Wolf door Emile Schelvis en Dennis van Eersel genoemd als mogelijke toekomstige hoofdtrainer van Feyenoord. Maar De Wolf onderbreekt beide mannen. "Ik ambieer geen hoofdtrainerschap. Ook niet op termijn, anders was ik daar eerder mee begonnen. Ik voel me prima in deze rol."

