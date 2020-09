Feyenoord houdt hoop op komst Edgar Ié

Feyenoord is in gesprek met twee verdedigers en verwacht in de komende dagen een huurtransfer af te ronden. Technisch directeur Frank Arnesen laat aan Rijnmond weten dat Edgar Ié, die vorig seizoen ook in De Kuip speelde, één van die twee spelers is.

De nieuwe huurdeal met Ié leek recent definitief afgeketst, toen Frank Arnesen zei dat zijn komst van de baan was. Maar Feyenoord houdt nog steeds hoop op zijn terugkeer. Inmiddels is Arnesen toch weer concreet in gesprek met Trabzonspor, om de deal af te kunnen ronden.

Omdat de onderhandelingen met Ié zo stroef verlopen zet Feyenoord inmiddels ook in op een andere verdediger, waar van nog niet bekend is om wie het gaat. Ook met deze speler is Feyenoord inmiddels in gesprek over de voorwaarden voor een komst naar De Kuip.

Arnesen verwacht in het weekend de gesprekken af te kunnen ronden en in of vlak na het weekend concreet met nieuws te kunnen komen.