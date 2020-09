Drugsproces: gaan de bijnamen Rotterdammer Roger P. nekken?

De 48-jarige verdachte zit vast voor twee drugstransporten. In december 2015 kwam 1015 kg cocaïne via Antwerpen binnen. In juni 2016 ging het om 3776 kg cocaïne, verstopt tussen een lading ananassen die van Costa Rica naar Rotterdam was verscheept. Daarnaast zou hij dit jaar bezig zijn geweest met de voorbereidingen voor een nieuwe drugslijn.

In zijn woning in Rotterdam werd een zogeheten pgp-telefoon gevonden met versleutelde berichten. Daarin wordt gerept over het uithalen van spullen, de rol van een 'streep'(douanier), de route van een schip, de datum van aankomst, de naam van een schip en worden smokkelroutes besproken. De namen die daarbij opduiken zijn 'kale', 'kale Costa' en 'Piet Costa'.

Zonneklaar

Volgens justitie is het 'zonneklaar' dat alles naar Roger P. en drugshandel verwijst. De bijnamen van de Rotterdammer zouden al veel langer bekend zijn.

Zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, bestrijdt dat. "Gaat het wel over mijn cliënt? Er zijn meerdere 'kalen' of 'ouwes'. En 'Piet Costa', wat zegt dat? Het is ook bekend in het milieu dat namen worden misbruikt. Desinformatie verspreiden, heet dat."

Vooralsnog ziet de rechter het opduiken van de bijnamen wel als bewijs tegen Roger P. De verdachte zelf heeft zich tot dusver op zijn zwijgrecht beroepen. Hij was vrijdag niet aanwezig bij de korte zitting in Rotterdam.

Kuijpers hekelde het beeld dat in de media is geschetst van P. als 'een van de grootste drugsbaronnen ter wereld.' In dat verband wilde hij ook weten of er nog meer op de aanklacht komt te staan. "Ik lees in het dossier dat mijn cliënt contact had met Robin van O. Is dat om het zo groot mogelijk te maken?"

Van O. zou de man zijn achter de martelcontainers , die deze zomer in Brabant werden ontdekt. Justitie zegt niet te weten waar de advocaat op doelt.

Vermist

Mysterieus is in ieder geval de rol van Naima Jillal, die samen met Roger P. is geobserveerd. De vrouw geldt sinds oktober 2019 als vermist. Justitie sluit niet uit dat zij is vermoord. Kuijpers opperde een andere verklaring.

"Een medeverdachte heeft gezegd dat Naima als infiltrant voor de politie werkte. Kan het ook zo zijn dat zij in een beschermingsprogramma zit? Voor mij is zij nog steeds een belangrijke getuige." Ook in dit geval zei justitie geen nadere informatie te hebben.

De uitlatingen over Naima Jillal komen van ' Opa Frits '. De Spijkenisser is al veroordeeld voor drugshandel maar wordt nu ook verdacht van een rol bij het transport van 3776 kg cocaïne. Naast 'Opa Frits' zijn deze week nog twee verdachten aangehouden voor die zaak.

Het proces tegen Roger P. en de drie medeverdachten wordt op 7 december voortgezet.