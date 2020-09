Marien (18) wil niets liever dan ontsnapte rattenslang Felix weer terug

"Hij is niet gevaarlijk. Niet voor mensen en niet voor huisdieren. Dat beestje weet dat hij katten en honden niet aan kan." Baasje Marien Peters (18) wil niets liever dan zijn Felix terug. De rode rattenslag van één meter zestig lang ontsnapte donderdag uit zijn terrarium in het Dordtse Sterrenburg.

"Hier is het gebeurd". wijst Marien. Het terrarium staat op een kiertje. Niet helemaal goed dichtgedaan. Iets wat kan gebeuren, maar de gevolgen zijn helaas groot. De hele dag stond deur naar de tuin open en dus is Felix waarschijnlijk verdwenen.

"Het is naar. Felix was mijn eerste huisdier waar ik echt zelf voor zorgde", zegt Marien met tranen in zijn ogen. "Ik vind het heel jammer dat hij weg is. Ik had er echt een band mee."

Aan zijn buurtbewoners heeft hij een hartgrondig verzoek. "Als je hem ziet, wil je dat dan melden? Je hoeft hem niet op te pakken of te komen brengen. Alleen maar zeggen. Dan komen wij Felix halen."