Onderzoek mondkapjesplicht Rotterdam: sturing van mensenmassa's werkt beter dan mondkapjes

Uit onderzoek naar de mondkapjesplicht vorige maand in Rotterdam blijkt dat het in goede banen leiden van mensenmassa's een betere maatregel is dan het invoeren van mondkapjes. Door minder mensen in een gebied toe te laten, houden mensen meer afstand dan door het dragen van mondkapjes.

Wetenschappers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) hebben met behulp van bestaande toezichtcamera's het gedrag van mensen vóór, tijdens en na de invoering van de mondkapjesplicht geanalyseerd.

"Uit het onderzoek blijkt dat als het minder druk op straat is, mensen gedisciplineerder zijn. Op het moment dat het druk is, houden mensen minder afstand. Mensen zijn dus wel bereid om dit te doen, maar de condities moeten er zijn om dit goed te doen", legt Marie Rosenkrantz Lindegaard, senior onderzoeker van het NSCR uit.

Ook opvallend: mensen nemen volgens de onderzoekster ook met een mondkapje op de anderhalvemeterregel in acht. "Het dragen van een mondkapje leidt niet tot meer risicogedrag wat betreft de anderhalvemeterregel, maar ook niet tot méér afstand. Het maakt eigenlijk niet uit of mensen een mondkapje dragen of niet wat de naleving van de anderhalvemeterregel betreft", licht Rosenkrantz toe.

Mondkapjesplicht leidt niet tot minder mensen

Uit het onderzoek blijkt verder dat de mondkapjesplicht niet heeft geleid tot minder mensen in de onderzochte gebieden. "Maar hoe dat zit in winkels en horecagelegenheden hebben we niet bekeken. We hebben alleen gemeten wat er op straat gebeurt, dat is toch een ander verhaal."