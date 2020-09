Tropicana omgetoverd tot coronaproof festivalterrein

Het lijkt soms of er door corona niets meer te doen is in de stad, maar veel regiogenoten doen hun uiterste best coronaproof evenementen te organiseren. Zo is er dit weekend het POW! WOW! festival in Rotterdam-Zuid, de Open Monumentendagen én een nieuw festival: Tropicana Fest, in het oude tropische zwembad aan de Maasboulevard.