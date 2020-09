Zwembad Pernis beter beveiligd

Het zwembad Pernis sluit niet meer als insluipers 's nachts het terrein opkomen. Wethouder Sven de Langen heeft de sanctie ingetrokken nadat het zwembad beter is beveiligd.

De hekken zijn verhoogd, er is prikkeldraad en het zwembad wordt 's avonds afgedekt. Op de maatregelen was aangedrongen door een actiegroep van omwonenden die fel tegen de sluiting was.

Door het gedrag van enkele wildzwemmers kon Pernis afgelopen zomer tijdelijk niet naar het zwembad.

Chantal Kramer van de actiegroep was daar niet blij mee, maar ziet ook de goede kant ervan. Het zwembad blijft nu een week langer open dan de bedoeling was en dan zijn er allerlei festiviteiten.