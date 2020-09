Rotterdam gaat strenger handhaven op coronaregels

Daarnaast gaan de grote steden zich meer op studenten en andere jongeren richten omdat onder hen de meeste besmettingen voorkomen. Verder wil het kabinet in gesprek met migranten om hen nog eens te wijzen op de coronamaatregelen.

Gevolgen nog onduidelijk

De aangekondigde aanscherpingen moeten nog worden uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk wat de drie grote steden gaan veranderen aan de handhaving. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat er woensdag overleg is over nieuwe maatregelen. Tot die tijd verandert er nog niks.

Grens bereikt

Aanleiding voor het kabinet om te gaan praten met veiligheidsregio's in de Randstad is het oplopend aantal nieuwe coronabesmettingen. In heel Nederland is er een toename met 1270 in vergelijking met donderdag. Dat komt neer op meer dan 7 per 100-duizend inwoners. Dat is een drempel waarboven is afgesproken dat het kabinet moet gaan nadenken over aanvullende maatregelen.



De meeste besmettingen komen voor in de drie grote steden. In onze regio is het aantal nieuwe coronabesmettingen het hoogst van de afgelopen week. Er zijn 219 gevallen bij gekomen, in vergelijking met gisteren. Rotterdam is opnieuw de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen, gevolgd door Dordrecht, Capelle aan den IJssel en de Hoeksche Waard.